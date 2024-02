Potenza-Avellino 2-2, Pazienza: "Non gira, meritavamo qualcosa di diverso" Il tecnico dei lupi: "Ora dobbiamo vincere in casa per i nostri tifosi e per la nostra fiducia"

"C'è molto rammarico, ma rispetto alla gara precedente ho visto passi in avanti". Così Michele Pazienza ha commentato il pari tra il Potenza e il suo Avellino al "Viviani" (2-2): "Siamo stati timorosi in avvio e poco attenti prendendo gol subito. È un momento particolare e dobbiamo dare qualcosa di più. Quanto diamo non basta. Nel secondo tempo l'atteggiamento è stato propositivo. Con il cambio di sistema abbiamo trovato più profondità. L'avevamo ribaltata e meritavamo la vittoria per i 95 minuti. Ci siamo ben comportati".

"Ora dobbiamo vincere in casa per riprendere fiducia"

"Negli ultimi minuti dovevamo evitare qualche fallo e forse anche l'arbitro è stato generoso, diventa un'abitudine contro di noi, ma non deve essere un alibi. Avevamo ribaltato una gara che si era messa in salita e i ragazzi meritavano qualcosa di diverso. Abbiamo interpretato bene la ripresa e può essere qualcosa che riproporremo in futuro. Verso la fine Rocca non ne aveva più, ma anche col Messina aveva fatto bene. La Casertana? Dobbiamo andare a correggere ciò che ci penalizza. Dobbiamo ottenere un risultato importante dinanzi ai nostri tifosi per ottenere la fiducia che ci manca”.