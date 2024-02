Potenza-Avellino 2-2: tabellino e voti dei lupi Errore di Ghidotti sulla punizione di Saporiti, D'Ausilio garantisce il cambio di marcia

Rimpianti per il pari subito al 90', ma al termine di un match aperto male e con un primo tempo negativo: così l'Avellino saluta il "Viviani", con il 2-2 contro il Potenza e nella serata in cui la Juve Stabia viene fermata dal Brindisi (0-0) al "Menti". Ghidotti risulta il peggiore per l'errore commesso sulla punizione finale battuta da Saporiti con l'estremo difensore beffato sul suo palo. D'Ausilio è il migliore tra i biancoverdi con il cambio di passo per la squadra al suo ingresso e con il gol del pari.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventiseiesima Giornata

Potenza - Avellino 2-2

Marcatori: 3' pt Candellori (P), 13' st D'Ausilio (A), 28' st Rigione (A), 45' st Saporiti (P)

Potenza (3-4-3): Alastra; Verrengia, Hristov, Sbraga; Hadziosmanovic, Schiattarella (7' st Steffè), Candellori, Pace (36' st Maisto); Saporiti, Rossetti (36' st Mazzeo), Volpe (29' st Asencio). All. Marchionni. A disp. Cucchietti, Galiano, Marchisano, Maddaloni, Armini, Castorani, Spaltro, Paura

Avellino (3-5-2): Ghidotti 4,5; Mulè 5 (1' st D'Ausilio 7), Rigione 6,5, Cionek 6; Ricciardi 6, Armellino 5, Palmiero 5 (1' st De Cristofaro 6), Rocca 6 (35' st Pezzella sv), Liotti 5,5 (19' st Frascatore 6); Gori 5 (19' st Patierno 5,5), Sgarbi 6. All. Pazienza 5,5. A disp. Pane, Pizzella, Cancellotti, Tito, Llano, Russo, Marconi

Arbitro: Scarpa

Ammoniti: Schiattarella (P), Rigione (A), Sbraga (P), Sgarbi (A), Ricciardi (A), Candellori (P)

Espulso: 33' pt Marconi (A, dalla panchina)

Recupero: 1' pt, 5' st