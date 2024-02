Avellino: beffa nel finale, ma primo tempo negativo. Come ripartono i lupi Si rinnova il -10, il Taranto ha agganciato i lupi ed è attesa per i risultati di questa sera

Da una parte il gol subito al 90' che cancella il ribaltone firmato nel secondo tempo, dall'altra una prima frazione in cui l'Avellino aveva proseguito sulla falsariga del match perso in casa contro l'ACR Messina con poco ritmo e rischiando tantissimo sulle ripartenze degli avversari, abili a sbloccarla subito con Kevin Candellori, al 3', dopo il primo tentativo biancoverde. I lupi sono rientrati dal "Viviani" con la sensazione di una nuova chance sprecata, con la punizione vincente di Edoardo Saporiti e con Simone Ghidotti sorpreso sulla palla inattiva dei lucani, e di una "mazzata", definita così nel post-gara da Marco Armellino.

Terzo con il Taranto, ma in attesa delle sfide in programma questa sera

In contemporanea la Juve Stabia non è andata oltre il pari a reti bianche contro il Brindisi, ultimo in classifica con il Monterosi Tuscia, tra le mura amiche del "Menti". Si conferma il -10 dalla vetta e l'Avellino, ora al terzo posto con il Taranto, vincente sul Giugliano, potrebbe ritrovarsi quarto con il Benevento impegnato con l'Audace Cerignola e da terza posizione in caso di vittoria. Gli irpini hanno ripreso subito la preparazione: quattro sedute, una al giorno, per preparare il derby con la Casertana, in programma lunedì (ore 20.45) al "Partenio-Lombardi" e per l'Avellino si ripresenta la necessità di sbloccarsi in casa per ritrovare fiducia e ridefinire compattezza nell'ambiente. Anche al "Viviani", nel corso del match, dal settore ospiti sono stati rilanciati cori di contestazione a tecnico e squadra.

Il programma degli allenamenti per il match con la Casertana

Giovedì ore 11 (a porte chiuse)

Venerdì ore 15.30 (a porte chiuse)

Sabato ore 15.30 (a porte chiuse)

Domenica ore 15.30 (a porte chiuse)