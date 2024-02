L'arbitro di Avellino-Casertana: quattro vittorie e un pareggio per i lupi Le designazioni arbitrali della ventisettesima giornata del girone C di Serie C

La gara Avellino-Casertana, valida per la ventisettesima giornata del girone C di Serie C e in programma lunedì (ore 20.45) al "Partenio-Lombardi", sarà diretta da Stefano Nicolini della sezione di Brescia, coadiuvato dagli assistenti Lorenzo Giuggioli della sezione di Grosseto e Alessandro Parisi della sezione di Bari con Andrea Ancora della sezione di Roma 1 quarto ufficiale.

Lupi mai battuti con Nicolini

Nicolini ha già arbitrato un match dell'Avellino in stagione: la prima vittoria nella gestione tecnica di Michele Pazienza, l'1-0 sul Sorrento al "Viviani" di Potenza. Sono cinque i precedenti: nelle altre quattro sfide ci sono tre vittorie (Avellino-Cassino 3-0 del 7 ottobre 2018 in Serie D, Avellino-Flaminia 1-0 del 13 febbraio 2019 in Serie D, Avellino-Pergolettese 3-0 del 31 maggio 2019 nella Poule Scudetto), e un pareggio (Avellino-Catanzaro 2-2 del 30 ottobre 2022 in Serie C). Un solo precedente con la Casertana per Nicolini: la vittoria sulla Paganese (1-3) del 17 gennaio 2021 in Serie C.

Le designazioni arbitrali

Serie C - Girone C

Ventisettesima Giornata

Audace Cerignola - Monterosi Tuscia: Milone

Avellino - Casertana: Nicolini

Brindisi - Foggia: Mastrodomenico

Catania - Juve Stabia: Emmanuele

Crotone - Taranto: Zanotti

Giugliano - ACR Messina: D'Eusanio

Monopoli - Latina: Castellone

Picerno - Benevento: Giaccaglia

Sorrento - Virtus Francavilla: Djurdjevic

Turris - Potenza: Madonia