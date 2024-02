Viareggio Cup: Rappresentativa LND - Avellino 1-1, Fusco risponde a Bianchi Sabato la terza e ultima gara per la squadra biancoverde nel girone 6 del torneo

Termina con il risultato di 1-1 il match tra la rappresentativa LND e l'Avellino Under 18, valido per la seconda giornata della Viareggio Cup e disputata allo stadio "Pagni" di San Miniato Basso. Fusco al 72' risponde al vantaggio della rappresentativa LND, firmato da Bianchi al minuto 6. "È stata la reazione che volevo e della squadra che conosco. - ha spiegato il tecnico della formazione under biancoverde, Raffaele Biancolino - Peccato per il gol subito. Siamo andati sotto con un rigore. C'era, non c'era... vanno evitati. E sono errori su cui lavoreremo e di cui parlerò ai ragazzi. Quello che cercavo è arrivato: la risposta giusta".

Qualificazione in gioco nel terzo e ultimo match

Il Mavlon ha vinto contro le Jovanes Promesas e, quindi, l'Avellino si giocherà tutto contro gli spagnoli nel terzo e ultimo match del girone 6: "Noi siamo qui per metterci in mostra. Non vedo l'ora di tornare in campo per giocare il match sabato. Voglio che la squadra confermi questo spirito. Lavoriamo sulla testa e sull'aspetto fisico. Abbiamo giocato su un campo pesante e dobbiamo recuperare energie per sabato".