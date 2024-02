Avellino: un attaccante salterà il derby con la Casertana Quattro biancoverdi nell'elenco dei calciatori in diffida verso la sfida di lunedì sera

Squalifica per una gara effettiva e Michele Marconi non sarà a disposizione di Michele Pazienza per la sfida contro la Casertana, in programma lunedì sera (ore 20.45) al "Partenio-Lombardi". L'attaccante, in panchina nel match di ieri contro il Potenza, è stato espulso ed ecco il provvedimento del giudice sportivo della Lega Pro: "per avere, al 33° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina pronunciando frasi irrispettose al loro indirizzo per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (calciatore di riserva, r. IV Ufficiale)".

Quattro biancoverdi nell'elenco dei calciatori in diffida

Manuel Ricciardi ha rimediato il quarto giallo nel match del "Viviani" e, quindi, entra nell'elenco dei calciatori in diffida e a un passo dalla squalifica per un turno in caso di ulteriore ammonizione che già vede la presenza di Luca Palmiero, Marco Armellino e Fabio Tito.