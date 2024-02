Avellino, l'ex Musa: "Mettere da parte i personalismi. Ricordo un incontro..." Il direttore sportivo del Sestri Levante: "Dispiace, la rosa ha praticamente 20 titolari"

"A me dispiace molto vedere questi ultimi risultati. Sono stato a Viareggio e ho incontrato parte della società. Gli ultimi risultati non sono in linea con il percorso che deve proseguire una rosa importante come quella dell'Avellino, che ha 20 titolari". Così il direttore sportivo del Sestri Levante, Carlo Musa, si è espresso sulla squadra biancoverde nel corso di "Focus Serie C", appuntamento del giovedì sera (ore 20.30) su OttoChannel (canale 16): "L'allenatore ha l'imbarazzo della scelta, ma forse non ha trovato ancora gli equilibri giusti. - ha spiegato l'ex ds dei lupi - Vedo cambi di modulo e di uomini. Questo non porta a una continuità di prestazione e di punti, che ora occorrerebbe. Dall'esterno non è facile dare delle indicazioni. Nel mio percorso con Giovanni Bucaro, con tutta la squadra, ci fu un momento in cui, insieme ai tifosi, ci fu un incontro in una palestra del Partenio in cui ci compattammo dopo la sconfitta rimediata a Cassino. Lì ci fu unione di intenti. Credo che serva anche un po' mettere da parte le individualità e gli obiettivi personali per portare l'Avellino dove merita. Lunedì sarà un'occasione importante: una vittoria può dare la spinta per il finale di stagione regolare anche se la Juve Stabia non si ferma. C'è da dire che il margine è minimo, le partite ormai sono poche. Serve veramente un miracolo per arrivare primi".

L'avventura con il Sestri Levante per il ds capitolino

"Purtroppo è arrivata una sconfitta contro la Juventus Next Gen, ma stiamo proseguendo nel nostro percorso. Ce la stiamo giocando contro club importanti, come Spal e Ancona, ma con tutte le altre in chiave salvezza. - ha aggiunto Musa sul suo Sestri Levante - È il primo anno tra i professionisti per il Sestri Levante. Abbiamo un problema con la nostra struttura, quindi giochiamo lontano da casa, ma ce la stiamo mettendo tutta per provare a raggiungere la salvezza che per il club sarebbe davvero importante".