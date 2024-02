Avellino-Casertana, Pazienza: "Riscaldamento pre-gara sotto la Curva Sud" Le parole del tecnico biancoverde verso il derby in programma lunedì (ore 20.45)

"Sarà un derby tra due squadre ben costruite e ci arriviamo con quella voglia di rivalsa e di risolvere il problema che stiamo vivendo in questa fase". Così il tecnico dell'Avellino, Michele Pazienza, ha presentato il match che vedrà i lupi affrontare la Casertana lunedì sera (ore 20.45) al "Partenio-Lombardi": "Vogliamo e possiamo risolvere questo problema. Giocheremo in casa e vogliamo dare il massimo per superare quanto ci sta ostacolando", ha spiegato.

"Il 3-5-2 ha generato 45 punti, ma abbiamo altre soluzioni"

"Ghidotti? Parlo di un problema che dobbiamo vivere e che riguarda me e dopo la squadra per i risultati che stiamo ottenendo. Non conviene parlare del singolo. Non vedo responsabilità di Ghidotti e non vado nello specifico. Nel secondo tempo di Potenza abbiamo fatto molto meglio. Potevamo pensare di cambiare alcune soluzioni, ma il 3-5-2 ha generato 45 punti, non utili per l'obiettivo finale, ma che comunque ha garantito un percorso".

"La squadra sarà lì, daremo tutto, poi a fine gare tireremo le somme"

"Sugli acciacchi vedremo nelle ultime ore. Sapete di Varela, capiremo la condizione di Tito. - ha aggiunto Pazienza - I tifosi? Capisco la rabbia anche nei miei confronti per i risultati, ma è il momento utile e prezioso per avere con noi la nostra gente. Abbiamo deciso di spostare il riscaldamento pre-gara sotto la curva sud. Poi a fine gara vedremo".