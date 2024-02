Viareggio Cup: l'Avellino batte le Jovenes Promesas e vola agli ottavi Accesso alla fase ad eliminazione diretta per la squadra allenata da Biancolino

L'Avellino Under 18 ha superato le Jovenes Promesas con il risultato di 3-0 nella gara valida come terza giornata del girone 6 della Viareggio Cup 2024 e strappa il pass per gli ottavi di finale della competizione. Campanile al 39', Fusco al 68', Mutanda al 93': tris biancoverde ai danni della rappresentativa iberica e la squadra allenata da Raffaele Biancolino vola alla fase ad eliminazione diretta. Per la seconda volta, all'ottava partecipazione al torneo di Viareggio, l'Avellino accede agli ottavi. Una sconfitta, un pareggio, una sconfitta: questo è il percorso fin qui dell'under 18 della società irpina. Nelle prossime ore sarà definito il tabellone completo per la fase ad eliminazione diretta.

Le partecipazioni alla Viareggio Cup

1980 - Gironi

1982 - Quarto posto

1987 - Gironi

1990 - Gironi

1992 - Gironi

2006 - Gironi

2013 - Gironi