Avellino: i dubbi dall'infermeria verso la sfida con la Casertana Pazienza si è soffermato su alcuni dettagli nella conferenza pre-gara

La sfida con la Casertana è sempre più vicina e la rifinitura in programma domani (ore 15.30) al "Partenio-Lombardi" determinerà, di fatto, le ultime scelte in casa Avellino. "Chi scenderà in campo dovrà essere al massimo della condizione": così Michele Pazienza ha presentato lo scenario nelle valutazioni e il modulo sarà legato gioco-forza alle possibilità garantite dalla rosa a disposizione: "Qualche acciacco c'è, Tito avverte qualche problema all'adduttore, di Varela sapete e dovremo capire ancora il da farsi. - ha spiegato il tecnico dei lupi - C'è qualche acciacco dovuto alla gara e alla stanchezza che valuteremo nelle ultime ore pre-gara".

L'impatto di Rocca e D'Ausilio

"Rocca è entrato benissimo. Ci sono giocatori che sono riusciti a spostare gli equilibri durante la gara. Questo è un aspetto positivo, che mi lascia pensare e ragionare che possano giocare dall'inizio. Quando parlo di giocatori che devono essere al massimo della condizione loro lo sono. Rocca sta crescendo molto, D'Ausilio, per come lo conosco, può crescere ancora molto, ma sono giocatori che in corso d'opera o dall'inizio possono darci la spinta", ha aggiunto Pazienza in mattinata. L'allenatore di San Severo potrebbe riproporre il 3-5-2 per l'avvio del match, anche a causa dei limiti posti dall'infermeria, con il passaggio al 4-3-3 come soluzione in corso d'opera.