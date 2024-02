Avellino, non puoi più sbagliare Domani nel derby contro la Casertana bisognerà ritrovare la vittoria in casa che manca da ottobre

Ci sono momenti in cui vale più il morale che la tattica. Il derby nasce sul filo sottile degli umori. Pazienza nasconde il broncio porgendo il ramoscello d'ulivo alla sua tifoseria: “Lunedì faremo il riscaldamento sotto la Sud. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi per tutti i 95 minuti, anzi sin dal riscaldamento”. Cangelosi, invece, pur raggiante per la vittoria in rimonta sul Monterosi, si veste d'umiltà e dice che l'aver raggiunto quota 44 in classifica è un primo step importante per la sua squadra: “Ora mi auguro che tutti insieme ci possiamo divertire, soprattutto se abbiamo la pazienza e non creiamo tensioni e pressioni al primo problema”. Un segnale di distensione e una bacchettata: in nessun posto si è disposti ad aspettare. Anche se la Casertana ha tutti i motivi per trovare qualche alibi: quella partenza ritardata innanzitutto, poi i tanti infortuni (contro il Monterosi mancavano i due attaccanti più prolifici, Montalto e Curcio).

L'Avellino, da parte sua, sembra essere nel momento più delicato della stagione. Soprattutto al Partenio non riesce a ottenere prestazioni di livello. La vittoria manca dal 25 ottobre: quel giorno i lupi ebbero ragione del Cerignola. Da allora solo frenate, 4 pareggi e 3 sconfitte. “I risultati casalinghi – dice Pazienza – hanno rovinato il nostro percorso e l'aspetto mentale fa sì che non si lavori con la serenità giusta”. Per svoltare non c'è alternativa alla vittoria. Che sia 4-3-3 o 3-5-2, l'importante sarà fare bottino pieno: “Possiamo anche cambiare sistema di gioco, ma non dimentichiamoci che il 3-5-2 ha prodotto finora 45 punti. Che non saranno tanti, ma non sono neanche pochi...”.

Domani sera (inizio 20,45) bisognerà sovvertire le tendenze: l'Avellino è 14° nella classifica delle gare casalinghe, la Casertana in trasferta sbaglia molto poco ed è terza nella specifica graduatoria. La squadra di Cangelosi fuori casa ha perso una volta sola, guarda caso proprio in un derby, a Benevento. Poi 6 vittorie e 6 pareggi. Un percorso importante. Ma l'appuntamento con la vittoria per l'Avellino non può essere più rimandato, Pazienza questo lo sa molto bene. A prescindere dalle possibilità che regala la classifica, bisognerà riannodare il filo con la vittoria casalinga. Il resto verrà da sé.