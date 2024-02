Avellino, ecco i convocati: Tito non c'è Il capitano ha una elongazione all'adduttore destro

AVELLINO-CASERTANA – In vista del match tra Avellino e Casertana, valido per la ventisettesima giornata del campionato di serie C Now, girone C, mister Michele Pazienza ha diramato la seguente lista di convocati:

Portieri: 1 Pane, 12 Pizzella, 22 Ghidotti;

Difensori: 2 Ricciardi, 13 Mulè, 14 Cancellotti, 16 Rigione, 26 Cionek, 38 Frascatore, 60 Llano, 94 Liotti;

Centrocampisti: 6 Palmiero, 21 Armellino, 24 De Cristofaro, 33 Pezzella, 96 Rocca;

Attaccanti: 7 D’Ausilio, 9 Patierno, 10 Russo, 11 Sgarbi, 35 Gori, 55 Tozaj.

REPORT

Fabio Tito in seguito ad un fastidio accusato nei giorni scorsi ha praticato esami strumentali. Questi ultimi hanno evidenziato una elongazione all’adduttore destro. Ha iniziato il programma di terapie.

Indisponibili per i problemi fisici già noti i calciatori Simone Benedetti, Jacopo Dall’Oglio ed Ignacio Lores Varela.

Nella foto il bomber Patierno