Viareggio Cup: è la vigilia dell'ottavo di finale Beyond Limits - Avellino Grande attesa per i primi match della fase ad eliminazione diretta

Allenamento in mattinata, sul sintetico del campo sportivo San Carlo Borromeo di Massa, l'allenamento dell'Avellino Under 18, ormai pronto al match contro il Beyond Limits, valido come ottavo di finale della Viareggio Cup 2024. La formazione guidata in panchina da Raffaele Biancolino, reduce dalla sconfitta contro il Mavlon, dal pari con la rappresentativa LND e dalla vittoria sulle Jovenes Promesas, decisiva per l'accesso alla fase ad eliminazione diretta, affronterà i nigeriani, primi in classifica nella TCC League. La gara è in programma domani (ore 15) al campo sportivo "Ricortola" di Marina di Massa.

Il programma dei match

Viareggio Cup

Ottavi di Finale (martedì 20/2)

Fiorentina - Mavlon ("Viola Park" di Bagno a Ripoli - ore 15)

Rappresentativa Serie D - Ibrachina ("Masini" di S. Croce sull'Arno - ore 15)

Beyond Limits - Avellino ("Ricortola" di Marina di Massa - ore 15)

Honved - Imolese ("Bibolini" di Lerici - ore 15)

Sassuolo - CN Brazzaville ("Cavanis" di Capezzano - ore 15)

Ojodu City - Westchester City ("Marco Polo SC" di Viareggio - ore 14.30)

Torino - Lucchese ("Biagioli" di Empoli - ore 15)

Rukh - Alex Trasnfiguration ("Pedonese" di M. di Pietrasanta - ore 15)