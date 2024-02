L'Avellino torna a vincere in casa: 2-1 sulla Casertana Lupi con il Benevento terzi a -7 dalla Juve Stabia, a -1 dal Picerno

L'Avellino supera la Casertana e ritrova la vittoria casalinga in campionato che mancava dal 25 ottobre. Decisivi i gol di Patierno e D'Ausilio rispettivamente al 3' e al 15'. Curcio su rigore accorcia le distanze al 22' e poi si conferma il 2-1 lungo tutto il match. I tre punti garantiscono all'Avellino il terzo posto con il Benevento a -1 dal Picerno secondo e a -7 dalla capolista Juve Stabia.

Primo tempo

Pazienza punta sul 4-3-3 con Ghidotti confermato tra i pali, con Cionek in panchina, Patierno punta ed esterni D'Ausilio e Sgarbi. Al 3' Avellino subito in vantaggio: cross di Sgarbi e colpo di testa di Patierno per l'1-0 biancoverde. La squadra irpina gestisce ritmo e soluzioni e colpisce ancora. Di nuovo Sgarbi con l'assist, D'Ausilio firma il raddoppio (2-0 al 15'). È una prima parte di gara ricca di emozioni: tocco irregolare di Frascatore in area ed è calcio di rigore per la Casertana. Curcio non sbaglia dagli undici metri e accorcia le distanze al 22' (2-1). La Casertana va vicinissima al pari con il colpo di testa di Celiento: Ghidotti è pronto a rispondere. Brividi biancoverdi anche sulla conclusione di Carretta e Cangelosi inserisce Deli al posto di Bacchetti per puntare sul 3-5-2. Ghidotti salva ancora su Tavernelli: l'estremo difensore è protagonista nella prima frazione. A pochi secondi dal recupero il primo giallo: ammonito Celiento.

Secondo tempo

La ripresa si apre con il giallo rimediato da Palmiero (salterà la prossima sfida). Al 57' la corsa di Rocca garantisce la superiorità numerica in transizione ai biancoverdi, ma De Cristofaro non trova lo specchio nella soluzione a volo. Primi cambi per l'Avellino al 63': dentro Ricciardi e Cionek per D'Ausilio e Liotti per il 3-5-2. Cangelosi inserisce Nicoletti al posto di Casoli e cambia modulo per il finale. Pazienza punta su Gori e Russo per i minuti conclusivi. L'Avellino gestisce gli ultimi istanti e strappa tre punti preziosi.