Avellino-Casertana 2-1, Cangelosi: "Male in avvio, ha ragione chi fa più gol" Il commento del tecnico dei falchetti dopo il match del "Partenio-Lombardi"

"Complessivamente sono soddisfatto perché dopo il quarto d'ora ce la siamo giocata". Così Vincenzo Cangelosi si è espresso sulla sconfitta rimediata dalla sua Casertana contro l'Avellino (2-1): "Posso rimproverare i primi minuti. In avvio siamo stati troppo timorosi. - ha spiegato il tecnico dei falchetti - Quando abbiamo avuto decisione, abbiamo attaccato e abbiamo creato. Ha ragione chi ha fatto più gol, ma abbiamo creato delle situazioni importanti".

"Attaccavamo con troppi pochi uomini nei primi minuti"

"L'uscita di Bacchetti? Non era un problema individuale, ma era di squadra. Attaccavamo con troppi pochi uomini. Facevamo fatica. Quando abbiamo attaccato in modo diverso, abbiamo creato e il portiere (Ghidotti) è stato bravo. Il periodo? Sono contento perchè la squadra è più vicina alla mia idea. Siamo tranquilli in classifica e dobbiamo dare il massimo con intensità e voglia. Va cancellato l'inizio di gara. Spero che finisca la sfortuna. Forse perdiamo anche Toscano e questo mi dispiace. Ci costringerà a fare adattamenti che non fanno bene alla squadra".

"Juve Stabia con margine, dipenderà da lei"

"Il primo posto? Dipenderà dalla Juve Stabia. Ci sono squadre importanti come Avellino e Benevento e con tanti risultati consecutivi qualcosa può cambiare, ma dipenderà dalla Juve Stabia".