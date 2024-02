Avellino-Casertana 2-1, Pazienza: "Conta l'intensità, non il modulo" Il commento del tecnico biancoverde dopo il match del "Partenio-Lombardi"

"Abbiamo vinto con merito e non era semplice. Abbiamo detto tante volte di quanto mancava la vittoria in casa e questo aveva generato malumore e rabbia". Così Michele Pazienza ha commentato la vittoria del suo Avellino sulla Casertana (2-1): "Siamo riusciti a superare questo problema con una grande prestazione, soprattutto nel secondo tempo quando abbiamo gestito bene il vantaggio. Si poteva tornare avanti di due gol. Abbiamo rischiato qualcosa di troppo. Abbiamo alterato i momenti con qualche incertezza, ma era normale. Era una gara pesante e uno dei motivi era certamente il troppo tempo vissuto senza vittorie in casa".

"Tempi e preventive da definire, ma è decisiva la voglia"

"Abbiamo utilizzato il 4-3-3 già a Potenza nella ripresa, ma al di là dei moduli e dei sistemi di gioco sono dell'idea che le caratteristiche dei calciatori siano fondamentali. Su tempi e preventive vanno dati gli accorgimenti. La voglia di ogni singolo calciatore fa la differenza. Tante situazioni si sono create oggi, ma anche con il 3-5-2 in altre gare. Cambia l'occupazione del campo, ma conta la decisione su ogni pallone".