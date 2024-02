Avellino-Casertana 2-1, Celiento: "Approccio sbagliato, occorre lucidità" Il commento del difensore dei falchetti dopo il match del "Partenio-Lombardi"

"Abbiamo sbagliato l'approccio prendendo due gol in quindici minuti, poi siamo entrati in partita e avevo la sensazione del pari nella prima frazione". Così il difensore della Casertana, Daniele Celiento, ha commentato la sconfitta dei falchetti contro l'Avellino (2-1): "Siamo calati nella ripresa non riuscendo ad essere pericolosi. L'Avellino è una grande squadra e non era semplice. Occorre lucidità, abbiamo speso tanto mercoledì e non era semplice".

Il difensore: "L'occasione come quella del primo tempo va concretizzata"

"Gli infortuni non vanno sottovalutati. Bisogna guardare oltre, ma si fa fatica e attendiamo il recupero degli infortunati. - ha aggiunto Celiento - Nel primo tempo c'è stata l'occasione per pareggiare e Ghidotti è stato bravo. Comunque resta il dispiacere perché in quelle situazioni create bisogna segnare".