Avellino-Casertana 2-1: tabellino e voti dei lupi Ghidotti si rilancia subito, Sgarbi firma due assist, Rocca e D'Ausilio protagonisti

Simone Ghidotti si riscatta dopo la rete subita su punizione a Potenza: ottima prova per l'estremo difensore dell'Avellino dopo il rigore trasformato da Alessio Curcio con almeno due interventi utili per cancellare i tentativi dei falchetti per il pari. Lorenzo Sgarbi firma due assist per Cosimo Patierno e Michele D'Ausilio, di continuità dopo il gol siglato a Potenza. A centrocampo Michele Rocca risulta protagonista. Ecco il tabellino di Avellino-Casertana 2-1 con le pagelle dei lupi.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventisettesima Giornata

Avellino - Casertana 2-1

Marcatori: 3' Patierno (A), 15' D'Ausilio (A), 22' rig. Curcio (C)

Avellino (4-3-3): Ghidotti 7,5; Cancellotti 6, Rigione 6,5, Frascatore 6, Liotti 6 (63' Cionek 6); Armellino 6,5, Palmiero 6 (56' De Cristofaro 6,5), Rocca 7; Sgarbi 7 (79' Russo 6), Patierno 7 (79' Gori sv), D'Ausilio 7 (63' Ricciardi 6). All. Pazienza 7. A disp. Pane, Pizzella, Llano, Mulè, Pezzella, Tozaj

Casertana (3-4-3): Venturi; Celiento, Soprano, Bacchetti (26' Deli); Calapai, Toscano, Casoli (68' Nicoletti), Anastasio; Carretta, Tavernelli (75' Rovaglia), Curcio. All. Cangelosi. A disp. Marfella, Matese, Galletta, Sciacca, Paglino, Taurino, Turchetta

Arbitro: Nicolini

Ammoniti: Celiento (C), Palmiero (A)

Recupero: 3' pt, 6' st