Avellino-Casertana: l'omaggio al tifoso Gianluca Fatale prima della gara L'Avellino Club Adriano Lombardi di Montella: "Ringraziamo club e Curva Sud"

Nel pre-gara di Avellino-Casertana la società irpina ha reso omaggio al tifoso Gianluca Fatale, socio dell'Avellino Club "Adriano Lombardi" di Montella, scomparso nei giorni scorsi. Mazzo di fiori deposto dal capitano biancoverde nel match contro i falchetti, Marco Armellino, a pochi minuti dalla sfida vinta dai lupi contro i rossoblu al "Partenio-Lombardi".

Il club Adriano Lombardi: "Ringraziamo la società e la Curva Sud"

"L'Avellino Club Adriano Lombardi Montella, profondamente addolorato per la scomparsa del socio e amico Gianluca Fatale, porta a conoscenza che in occasione della partita Avellino-Casertana lo ricorderà esponendo uno striscione in Tribuna Terminio che sarà omaggiato da un mazzo di fiori dal capitano dell'Avellino (Marco Armellino nel match di ieri sera, ndr) prima della gara. Inoltre, sempre nel pregara sui led luminosi che circondano il campo, sarà proiettato un messaggio in suo ricordo che verrà letto anche dallo speaker dello stadio. Si ringrazia la società e in particolare Giuseppe Musto per la collaborazione e per aver donato una maglia che abbiamo portato in chiesa ai funerali, la Curva Sud per la collaborazione e per lo striscione che loro apporranno in Tribuna Montevergine e I Lupi della Svizzera per lo striscione che apporranno sempre lunedi. Lo striscione verrà posizionato successivamente presso lo stadio Basile di Montella a perenne ricordo di Gianluca e del suo amore per lo sport, per la vita e per la sua Montella".

