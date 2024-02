Di Lorenzo al Partenio: il capitano del Napoli in tribuna per Avellino-Casertana L'esterno difensivo ha seguito il match dell'ex compagno di squadra Armellino

Non è passata inosservata allo stadio "Partenio-Lombardi" la presenza di Giovanni Di Lorenzo prima sul manto in sintetico e poi in Tribuna Montevergine per la gara Avellino-Casertana, vinta dai lupi con il finale di 2-1. Il capitano del Napoli, campione d'Italia nel 2023 e campione d'Europa con la Nazionale nel 2021, ha seguito il match in compagnia del suo agente, Mario Giuffredi. Di Lorenzo ha condiviso con il centrocampista dell'Avellino, Marco Armellino, l'avventura in carriera al Matera in Serie C dal 2015 al 2017.

Compagno di squadra di Armellino a Matera

Una sorpresa, quindi, con l'esterno difensivo toscano al "Partenio-Lombardi" a poche ore dalla sfida di Champions League per il suo Napoli, la gara d'andata degli ottavi di finale contro il Barcellona, in programma domani (ore 21) al "Maradona" e nella serata in cui la società partenopea definiva l'esonero di Walter Mazzarri e l'arrivo di Francesco Calzona per guidare la squadra azzurra e firmare il rilancio in una stagione ricca di difficoltà.

