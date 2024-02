Monterosi-Avellino: ecco l'itinerario per la tifoseria biancoverde Domenica (ore 18.30) la gara al "Gaetano Bonolis" di Teramo

Per la sfida Monterosi Tuscia - Avellino, in programma domenica (ore 18.30) allo stadio "Gaetano Bonolis" di Teramo, sede delle gare casalinghe della squadra laziale, l'Unione Sportiva Avellino ha comunicato l'itinerario per la tifoseria biancoverde che porta al parcheggio riservato ai supporter irpini nell'impianto sportivo abruzzese.

Il comunicato ufficiale del club biancoverde

"In vista della gara Monterosi - Avellino, prevista per domenica 25 febbraio 2024 alle ore 18:30 presso lo stadio "Gaetano Bonolis" di Teramo, i tifosi ospiti potranno raggiungere il parcheggio loro riservato attraverso il seguente itinerario: A/24 uscita Basciano, superstrada Teramo-Mare direzione Giulianova, uscita San Nicolò (Stadio). I tifosi dovranno presentarsi al varco d’ingresso dello stadio muniti di biglietto nominativo (non cedibile) e documento di identità".