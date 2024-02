L'arbitro di Audace Cerignola - Avellino: l'augurio nel match col Monopoli Scambio di battute con Patierno sullo 0-0 svelato dall'attaccante nel post-gara dopo la doppietta

La gara Audace Cerignola - Avellino, valida per la trentesima giornata del girone C di Serie C e in programma domenica (ore 18.30) al "Monterisi", sarà diretta da Ermes Fabrizio Cavaliere della sezione di Paola, coadiuvato dagli assistenti, Fabio Catani della sezione di Fermo e Mario Pinna della sezione di Oristano, con Giorgio Di Cicco della sezione di Lanciano quarto ufficiale.

Tre vittorie, un pareggio e una sconfitta con Cavaliere

Sono cinque i precedenti con i lupi, tre vittorie, un pareggio e una sconfitta: Avellino - Latte Dolce 1-1 (28 ottobre 2018, Serie D), Avellino - Torres 3-1 (28 aprile 2019, Serie D), Avellino - Virtus Francavilla 1-0 (28 marzo 2021, Serie C), Latina - Avellino 1-0 (24 settembre 2022, Serie C) e Avellino - Monopoli 4-0 dello scorso 24 settembre.

"Arriverà il gol e mi regali la maglia"

Nel match valido per la quinta giornata di campionato Cosimo Patierno andò a segno con una doppietta sbloccandosi dopo un avvio di stagione non semplice anche per il cambio di guida tecnica. Al termine della gara, in conferenza stampa, la punta di Bitonto svelò un rapido scambio di battute con il direttore di gara. "L'arbitro sullo 0-0 mi ha detto 'stai tranquillo che sei forte, prima o poi il gol arriverà, sono sicuro che arriverà oggi e mi regali la maglia'. E gliela regalerò": furono queste le parole di Patierno nella sala stampa del "Partenio-Lombardi".

Le designazioni arbitrali

Serie C - Girone C

Trentesima Giornata

Audace Cerignola - Avellino: Cavaliere

Benevento - Foggia: Lovison

Brindisi - ACR Messina: Centi

Catania - Monterosi Tuscia: Restaldo

Crotone - Giugliano: Di Reda

Juve Stabia - Casertana: Galipò

Picerno - Monopoli: Grasso

Sorrento - Potenza: Calzavara

Turris - Taranto: Frascaro

Virtus Francavilla - Latina: De Angeli