Avellino, domenica a Cerignola la "giornata gialloblù" Prezzi popolari, ma pagheranno anche gli abbonati. I prezzi saranno resi noti domani

La serie C accelera di nuovo, tornano i tour de force e gli incontri ravvicinati. In sette giorni l'Avellino dovrà affrontare tre sfide per nulla semplici: si comincia domenica 3 marzo alle 18,30 al Monterisi di Cerignola contro la formazione allenata da Ivan Tisci, si continua col turno infrasettimanale mercoledì 6 al Partenio contro il Catania, si chiude domenica 10 alle 20,45 sul campo della Virtus Francavilla.

Sette giorni di fuoco che la squadra di Pazienza dovrà affrontare con le solite defezioni che aggiungono altre difficoltà a quelle già esistenti. A Cerignola mancheranno i due squalificati Armellino e De Cristofaro, ma sarà assente anche il bomber Patierno, che salterà anche le prossime due gare. In rampa di lancio sembrano esserci di nuovo l'ex pisano Marconi, Pezzella e Mulè.

In Puglia attendono il confronto col grande ex Michele Pazienza. E la partita con l'Avellino sarà la speciale “giornata gialloblù” in cui non saranno validi gli abbonamenti, ma tutti pagheranno prezzi popolari per assistere all'importante match. La vendita dei biglietti sarà attiva solo dopo la riunione del Gos in programma domani pomeriggio.