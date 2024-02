Avellino: testa al Cerignola. Un'avversaria punta sulla fase nazionale playoff Catania vicinissimo agli ottavi di finale degli spareggi promozione: ecco perché

Prosegue la preparazione dell'Avellino con un allenamento pomeridiano che apre la serie di sedute a porte chiuse al "Partenio-Lombardi" fino alla rifinitura in programma sabato alle 15 alla vigilia della trasferta al "Monterisi", dove domenica (ore 18.30) i lupi saranno ospiti dell'Audace Cerignola. Non c'erano dubbi sull'assenza di Cosimo Patierno nel prossimo match, ma appare scontato lo stop di almeno quattro turni per infortunio. Gli esami strumentali hanno evidenziato l'elongazione al bicipite femorale destro. Patierno ha già avviato il ciclo di terapie, ma resterà out per le gare contro il Cerignola, il Catania nel turno infrasettimanale in programma mercoledì prossimo, la Virtus Francavilla e anche il Brindisi. Per il ritorno sul terreno di gioco e il recupero completo occorrono almeno 20 giorni.

Padova-Catania è la finale di Coppa Italia di Serie C

Nel frattempo ieri sera il Padova e il Catania hanno strappato il pass per la finale di Coppa Italia di Serie C. I veneti e gli etnei hanno ribaltano l'1-0 del match d'andata battendo con il risultato di 2-0 rispettivamente la Lucchese e il Rimini. Il 19 marzo e il 2 aprile, con il primo atto all'Euganeo e il secondo al Massimino, sarà disputata la finale, sviluppata su doppia gara.

Etnei quindicesimi, ma vicinissimi agli ottavi di finale

Se il Padova, secondo nel girone A, sogna la promozione diretta, punta a recuperare i 6 punti di ritardo dalla capolista Mantova ed è comunque lanciato alla qualificazione agli spareggi con accesso diretto ai quarti di finale, il Catania ha l'obiettivo di vincere il trofeo che assegna il pass per la fase nazionale playoff. I rossazzurri sono solo quindicesimi nel girone C, a +6 sulla zona playout, a -5 dall'ultimo posto per gli spareggi per la Serie B, ma soprattutto si ritroverebbero automaticamente agli ottavi di finale promozione con la vittoria in Coppa Italia o anche da finalista perdente in virtù di un Padova promosso, secondo o terzo cancellando così il cammino negativo in campionato. Al Catania toccherà comunque evitare un posto playout nel girone C per partecipare ai playoff.