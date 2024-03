Avellino: 400 tifosi biancoverdi nella trasferta di Cerignola È terminata dopo poche ore la prevendita dei biglietti per il settore ospiti del "Monterisi"

In vendita da poche ore e già terminati: tutti i biglietti per il settore ospiti del "Monterisi" di Cerignola sono stati acquistati dai tifosi dell'Avellino. Saranno in 400 al seguito della squadra di Michele Pazienza nella gara valida per la ventinovesima giornata di Serie C. Lupi reduci da una fase altalenante, ma il sostegno del pubblico biancoverde si confermerà in terra pugliese domenica alle 18.30.

Llano alternativa da mezzala

Per Pazienza è il tempo delle scelte. Emerge la prospettiva di Daniele Liotti da mezzala nella mediana del 4-3-3 con Luca Palmiero e Michele Rocca, ma occhio a Manuel Llano. Anche l'argentino, impiegato per la prima volta dal tecnico di San Severo nei minuti finali del match di Teramo contro il Monterosi Tuscia, può essere immaginato da mezzala e in questo caso Liotti può essere confermato esterno sinistro. L'altra soluzione per la corsia mancina della difesa a 4 è rappresentata dall'impiego di Paolo Frascatore. In attacco Gabriele Gori, chiamato al rilancio dopo la prova opaca di domenica scorsa, appare in vantaggio su Michele Marconi per sostituire l'infortumato Cosimo Patierno.