Audace Cerignola - Avellino, Pazienza: "Abbiamo già dimostrato di saper reagire" È la vigilia del match valido per la ventinovesima giornata di Serie C (girone C)

"Sarà una gara speciale per me, ci siamo formati lì, Cerignola ci ha dato tanto". Così Michele Pazienza ha presentato il match che vedrà l'Avellino ospite dell'Audace domani alle 18.30 al "Monterisi" con il tecnico grande ex della sfida: "Arriviamo al match con qualche assenza, ma sicuri della qualità di chi andrà in campo. Non è stata una settimana semplice, ma la squadra ha dimostrato di saper reagire e mi aspetto una grandissima prestazione".

"L'incontro con D'Agostino? Costruttivo"

"La presenza del massimo dirigente è stata costruttiva. Nel calcio gli investimenti vengono fatti per i risultati e anche il mio operato viene giudicato per i risultati. Alcune disattenzioni ci stanno condizionando. I tifosi? Ci seguiranno in tanti come sempre. Affronteremo una squadra di qualità con pedine che sanno determinare vantaggi. Dobbiamo rimanere concentrati sulla nostra prestazione per costruire gli episodi utili".

"Decideremo fino all'ultimo secondo la miglior soluzione"

"Ci sarà ballottaggio fino alla fine tra Palmiero e Pezzella. Marconi si sta allenando molto bene, ma anche Gori. Sicuramente nella prima parte della gara non ha fatto bene col Monterosi e questo aspetto l'ha riconosciuto lo stesso ragazzo. Domani farò la scelta finale sui titolari. Liotti mezzala? Può anche essere una soluzione a gara in corso. Dall'Oglio e Tito saranno con noi a Cerignola".

"Dobbiamo trovare quella forza utile per chiudere le partite"

"Ci hanno condannato i minuti finali. Dobbiamo cercare di fare qualcosa di più. Si parla di atteggiamento, coraggio... ma col Monterosi è calata la fisicità e sembra che sia stato un atteggiamento rinunciatario. Non è così. Anche nella ripresa abbiamo cercato il raddoppio, ma è mancata la qualità".