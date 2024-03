Avellino: turnover in attacco. Catania finalista in Coppa, ma quattordicesimo È la vigilia del match tra gli irpini e gli etnei al "Partenio-Lombardi"

Il turno infrasettimanale nel girone C di Serie C è alle porte. Domani alle 18.30, allo stadio "Partenio-Lombardi", l'Avellino ospiterà il Catania nella gara valida per la trentesima giornata. Lupi reduci da due pareggi consecutivi in trasferta e con l'obbligo del rilancio nell'obiettivo da riparametrare: quanto desiderato in estate e immaginato di rincorsa con il cambio in panchina dopo due turni di campionato è volato via. La promozione diretta è distante 11 punti a 9 giornate dal termine e tra l'Avellino quarto e la capolista Juve Stabia ci sono anche il Benevento, a +4 sui lupi e il Picerno a +1 sui biancoverdi.

Marconi possibile titolare nel trentesimo turno

La squadra di Michele Pazienza dovrà puntare alla miglior posizione playoff per giocarsi poi con fiducia gli spareggi promozione e le prime posizioni garantiscono un cammino più agevole e veloce nella post-season. Si prospetta il turnover nel turno infrasettimanale e spicca Michele Marconi nelle rotazioni. Dopo diverse gare vissute in panchina, l'attaccante toscano ha garantito il cambio di passo nel tentativo di recupero, almeno per il pari, a Cerignola. L'ex Sudtirol potrebbe partire dal primo minuto nella staffetta con Gabriele Gori, ma non è escluso nemmeno il tandem per il 3-5-2 garantendo riposo e gestione a Michele D'Ausilio e Lorenzo Sgarbi. Soprattutto il bolzanino, reduce dall'errore dagli undici metri al "Monterisi", è parso meno brillante nel girone di ritorno rispetto ai vantaggi creati per la squadra irpina nella prima parte del campionato.

Kontek: "Pochi tiri in porta"

Dall'altra parte ci sarà un Catania che è solo quattordicesimo in compagnia del Foggia nel girone C e che però è finalista in Coppa Italia di Serie C. Gli etnei sono, quindi, vicinissimi alla qualificazione alla fase nazionale playoff tramite la competizione riservata ai club di terza serie anche perché l'altra finalista, il Padova, è nettamente secondo e ancora in corsa per la promozione diretta nel girone A. "Non siamo contenti. In allenamento è tutto perfetto, ma siamo forti e dobbiamo fare in modo che sia così anche durante la partita. Se non ci riusciamo dobbiamo analizzare": così si è espresso Ivan Kontek al termine di Catania-Monterosi 1-1. "Dobbiamo stare più tranquilli e dobbiamo tirare per vincere. - ha aggiunto il difensore rossazzurro - Abbiamo tirato due o tre volte, per Catania e per questa squadra non basta".