Avellino terzo, ma ripreso: come è cambiata la classifica I tre match del trentunesimo turno: sabato la gara al "Partenio-Lombardi" con il Brindisi

Avellino al terzo posto, ma non più da solo: il Picerno ha battuto il Monterosi Tuscia con il risultato di 5-1 e ha raggiunto la quota 54 in classifica. La doppietta di Ciko (secondo e quinto gol dei lucani), le reti di Santarcangelo, Albadoro ed Esposito: i rossoblu dominano contro i laziali, reduci da quattro risultati utili consecutivi e tra questi c'era il pari con l'Avellino (1-1) del 25 febbraio scorso.

Lupi a -13 dalla capolista, Picerno avanti 2-0 nello scontro diretto

Con la vittoria della Juve Stabia sul Taranto (2-1) la capolista ha ora ben 13 punti di vantaggio sull'Avellino. Gli irpini sono sotto di due gol nello scontro diretto con il Picerno (2-0 per la squadra di Longo sui biancoverdi nel match giocato al "Curcio" il 26 novembre scorso). La gara di ritorno è in programma il 30 marzo (ore 20.45) al "Partenio-Lombardi". Testa al prossimo match per i lupi: sabato (ore 18.30) sarà sfida casalinga contro il Brindisi, ultimo in classifica. Nel Monday Night c'è anche la vittoria della Turris sulla Casertana (1-0).

Il girone C a 7 giornate dal termine

1) Juve Stabia 67

2) Benevento 58

3) Picerno 54

4) Avellino 54

5) Taranto 49*

6) Casertana 48

7) Crotone 46

8) Giugliano 46

9) Latina 44

10) Sorrento 41

* 4 punti di penalizzazione