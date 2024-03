Giugliano-Avellino: continuità per i lupi, un solo ballottaggio Sabato (ore 17.30) la gara contro i tigrotti al "De Cristofaro" per il trentatreesimo turno

Prosegue la preparazione per l'Avellino verso la sfida con il Giugliano, in programma sabato (ore 17.30) al "De Cristofaro". La squadra irpina vivrà il derby con i tigrotti con cinquecento tifosi al seguito: prevendita iniziata in mattinata per il settore ospiti dell'impianto sportivo gialloblu.

Liotti per D'Ausilio: la prospettiva dal primo minuto

Una seduta al giorno, alle 15.30, da oggi fino a venerdì, giorno di rifinitura e presentazione del match da parte di Michele Pazienza che ha praticamente il gruppo al completo a eccezione di Ignacio Lores Varela destinato al ritorno sul terreno di gioco per gli allenamenti tra la fine di marzo e l'inizio di aprile dopo l'intervento in artoscopia al ginocchio destro (stagione finita per Simone Benedetti). L'unico dubbio per l'undici iniziale, praticamente confermato in toto, è legato all'impiego dal primo minuto di Michele D'Ausilio, uscito al 63' nel match vinto contro il Brindisi. L'ex Cerignola potrebbe lasciare spazio a Daniele Liotti favorito per la maglia da titolare da esterno sinistro e che aveva preso il posto di D'Ausilio nel corso dell'ultima sfida. In attacco è presumibile il ritorno di Lorenzo Sgarbi dopo la scelta della doppia prima punta (Cosimo Patierno e Gabriele Gori) con ottimi risultati per 63 minuti nella vittoria sul Brindisi.