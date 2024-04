Avellino: le ultime su Sgarbi, la prospettiva per Varela Sabato (ore 18.30) la sfida contro il Crotone per i lupi al "Partenio-Lombardi"

A fare il punto della situazione dopo gli esami strumentali è stato proprio il diretto interessato. Lorenzo Sgarbi ha certificato l'esito negativo emerso dai controlli effettuati nelle scorse ore. L'attaccante dell'Avellino ha confermato il percorso verso la sfida con il Crotone che presenterà anche le terapie, ma in piena gestione in virtù dell'assenza di fastidi veri e propri: sguardo rivolto all'ultimo match della stagione regolare, in programma sabato con calcio d'inizio alle 18.30 (giorno e orario di tutte le sfide del trentottesimo turno del girone C di Serie C).

Varela da possibile ritorno nell'elenco dei convocati

L'Avellino affronterà i pitagorici con 9 pedine nell'elenco dei diffidati e l'eventuale squalifica determinata da un ulteriore giallo per i calciatori nella lista sarà valida nel primo match dei playoff. Con il via del percorso nella post-season verrà, invece, annullato l'elenco della regular season. Nel frattempo, potrebbe essere la settimana del ritorno nell'elenco dei convocati per Ignacio Lores Varela, reduce da diversi allenamenti in gruppo.