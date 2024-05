Avellino, Tito: "Siamo tutti titolari, saremo tutti utili nei playoff" "La fase playoff si presenta da sola e non va caricata ulteriormente"

"Stiamo lavorando e correndo, conta solo presentarci bene alla gara del 21". Così Fabio Tito si è espresso sui playoff: "Continueremo a spingere, poi nella prossima settimana diminuiranno i carichi di lavoro. - ha affermato l'esterno difensivo dell'Avellino - Conterà l'atteggiamento, l'eventuale stanchezza dovrà sempre essere in secondo piano. Il cerchio si stringerà e affronteremo tutte squadre agguerrite, che vogliono arrivare in fondo. Dovremo goderci il viaggio, ho vissuto il percorso del 2021 chiuso in semifinale, negli anni successivi non è andata come volevamo, ma ora ci siamo guadagnati il secondo posto. Non abbiamo raggiunto la promozione diretta, ma abbiamo chiuso con una posizione importante. È vero che questa fase d'attesa può essere un'arma a doppio taglio, ma sta a noi renderla solo in positivo perchè conta solo l'atteggiamento giusto".

"Nel 2021 pagammo stanchezza e squalifiche"

"La fase playoff si presenta da sola e non va caricata ulteriormente. Dovremo dimostrare di essere forti. Giocando ogni tre/quattro giorni il mister sa di poter contare su tutti, anche su chi ha giocato meno. Tutti hanno dato una grande mano fin qui. Nel 2021 pagammo la stanchezza e le squalifiche. Il regolamento delle ammonizioni nei playoff può essere letale. Siamo tutti titolari: la penso io e credo che lo pensi sicuramente anche il mister".