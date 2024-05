Avellino, Pane: "Siamo esperti e questo dettaglio può fare la differenza" "L'attesa? Non vedo qualcosa di differente, anzi gli altri possono arrivare più stanchi di noi"

"Sto bene, non ho partecipato al test di martedì per un fastidio alla caviglia, ma nulla di particolare. Ho fatto un po' di lavoro a parte, ma sono rientrato". Così Pasquale Pane si è espresso verso i playoff: "Dal punto di vista fisico ho visto in questa settimana che ci siamo allenati con tanto impegno e tanta voglia. È stata una settimana bella piena in cui ci siamo preparati al meglio per il 21".

"L'attesa? Non vedo aspetti negativi"

"Noi indicati come vincitori? Ci considerano giocatori importanti, che hanno qualcosa in più, ma queste cose le lasciamo agli altri. - ha aggiunto il portiere dell'Avellino - Sarà importante determinare il valore della squadra in campo. L'attesa? Mi è capitato una volta di giocare i playoff con il secondo posto e sono arrivato in finale, purtroppo una finale persa e spero questa volta di poterla vincere. Non vedo qualcosa di differente, anzi gli altri possono arrivare più stanchi di noi. Deve essere uno stimolo, vogliamo far gioire i tifosi. Il calciatore è di passaggio, resta il tifoso e possiamo lasciare un bellissimo ricordo per la nostra avventura qui. Siamo una squadra esperta e quello può fare la differenza".