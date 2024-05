Avellino: ecco l'avversaria nel terzo e ultimo test verso i playoff L'amichevole è in programma martedì con calcio d'inizio alle 15.30

Il Trastevere raggiungerà il "Partenio-Lombardi" nella giornata di martedì: alle 15.30 sarà ospite dell'Avellino per il terzo e ultimo test dei biancoverdi verso i playoff. Nella giornata di domani, con calcio d'inizio alle 15.30, i lupi svilupperanno la seconda amichevole con la formazione Primavera e con il settore della tribuna Montevergine aperto al pubblico e alla stampa. Rispetto al primo test a ranghi misti non ci sarà conferenza stampa, prevista, invece, per la giornata di martedì dopo l'amichevole con il Trastevere. La squadra capitolina è reduce dalla salvezza ottenuta nel girone G di Serie D (undicesimo posto su 18 con 38 punti). Il cammino stagionale è terminato domenica scorsa con il ko contro il Gladiator, il quarto di fila. Il Trastevere tornerà in Irpinia dopo quasi 5 anni: fu avversario dell'Avellino nell'annata della ripartenza dalla Serie D (campionato 2018/2019).