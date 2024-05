Avellino: primi due biancoverdi in diffida nei playoff Sabato (ore 20.30) la gara di ritorno al "Partenio-Lombardi" tra la squadra irpina e il Catania

Nei playoff basta un ammonizione per entrare nell'elenco dei calciatori in diffida e i gialli rimediati da Tommaso Cancellotti (espulsione derubricata in ammonizione con l'utilizzo del VAR) e Thiago Cionek hanno determinato il primo ingresso dei calciatori dell'Avellino nella lista della post-season.

Nove calciatori del Catania con un giallo rimediato nella post-season

Alla vigilia di Catania-Avellino la squadra etnea aveva già Cosimo Chiricò, Samuel Di Carmine, Andres Tello, Alessio Castellini, Alessandro Celli e Pietro Cianci nell'elenco dei diffidati. A questi si sono aggiunti Emanuele Cicerelli, Salvatore Monaco e Alessandro Quaini, ammoniti nella gara d'andata dei quarti di finale: sono, quindi, 9 i rossazzurri a rischio squalifica. Ovviamente, nelle idee degli staff tecnici c'è un solo obiettivo nel match di ritorno, quello di ottenere il pass per la semifinale promozione. Solo dopo tornerà d'attualità una possibile gestione dei cartellini nel contesto tecnico.