Avellino: la prospettiva nella ripartenza con Perinetti e Pazienza Serie C 2024/2025 con 7 squadre campane e una nuova seconda squadra in attesa

Una settimana per analizzare tutto quello che è accaduto e quanto è stato disatteso nella stagione nata con l'obiettivo del ritorno in Serie B e che si è chiusa, invece, con il secondo posto nella stagione regolare e con la semifinale promozione nei playoff. Con l'avvio della prossima dovrebbero esserci, invece, in calendario i primi incontri per la programmazione in casa Avellino.

Contratto fino al 2025 per il dirigente e per il tecnico

A meno di clamorose sorprese il club irpino punterà sulla continuità. Il direttore dell'area tecnica, Giorgio Perinetti, e l'allenatore, Michele Pazienza, sono legati all'Avellino con un contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e dovrebbe vincere la linea del progetto aperto con il dirigente capitolino nella scorsa estate e rimodulato con il tecnico di San Severo nel settembre scorso, quando ha preso il posto dell'esonerato Massimo Rastelli.

Rosa ancora più profonda dal primo luglio

Dal primo luglio sarà una rosa davvero dal lungo elenco con almeno 8 rientranti dai prestiti e con Julian Illanes, impegnato nella finale playoff con la Carrarese, che potrebbe restare in Toscana in virtù del diritto di riscatto che la società giallazzurra potrebbe esercitare. Alla dirigenza toccherà rimodulare l'organico. Alla Serie C 2024/2025 parteciperanno 7 squadre campane in attesa della definizione dei raggruppamenti con il possibile ingresso del Milan Under 23.