Avellino, D'Agostino: "Vogliamo migliorare e migliorare significa vincere" "Il rinnovo di Pazienza? È sottinteso nella ripartenza". I dettagli dalle riunioni

"Si ricomincia alla grande. Abbiamo avuto questo primo incontro dopo i playoff. Non c'eravamo ancora visti e abbiamo fatto il primo incontro per riannodare il tutto". Così Angelo Antonio D'Agostino ha commentato una delle riunioni con la dirigenza e lo staff tecnico. L'Avellino ripartirà da Giorgio Perinetti e Michele Pazienza. "Abbiamo parlato degli aspetti tecnici e nelle prossime 48 ore faremo una conferenza stampa dove diremo un po' tutto. Si è parlato dei dettagli tecnici. Le riconferme? Dobbiamo ripartire da dove ci siamo lasciati, vicinissimi alla promozione, migliorando le cose che non sono funzionate. - ha spiegato il presidente del club irpino - Migliorare significa vincere. Ho chiesto questo. Siamo arrivati secondi. Dobbiamo puntare ad arrivare primi".

"Per Pazienza è una sfida"

Pazienza? L'ho visto molto carico ed entusiasta nel portare avanti quella che è diventata una sfida, non solo più mia, ma anche sua. - ha aggiunto D'Agostino - La rosa? Spetterà a loro, faremo una conferenza per dire tutto meglio e andremo avanti anche nelle riunioni. Il rinnovo di Pazienza? È sottinteso alla ripartenza. Non dobbiamo parlare di nulla. Gli investimenti? Non molliamo. Gli obiettivi vanno perseguiti fino in fondo. Abbiamo investito e continueremo a farlo fino a raggiungere l'obiettivo".