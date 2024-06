VIDEO | Avellino: tutta la conferenza con D'Agostino, Perinetti e Pazienza La programmazione, le scelte del passato e quelle legate al futuro su staff e squadra

La ripartenza in casa Avellino nel segno della continuità presentata in conferenza stampa dalla proprietà in compagnia della dirigenza e dello staff tecnico. Angelo Antonio D'Agostino, Giorgio Perinetti e Michele Pazienza hanno certificato il rilancio d'insieme dopo il secondo posto nella stagione regolare e la semifinale promozione. "Dobbiamo essere un po' più fortunati anche noi. - ha spiegato D'Agostino - Mi aspettavo di vincere prima il campionato. Vorrà dire che ne vinceremo due di fila". Ritiro a San Gregorio Magno, ultimi dettagli con la preparazione da metà luglio nel comune in provincia di Salerno: "Abbiamo visitato l'impianto, è stato visionato anche dallo staff del mister dando parere favorevole. - ha aggiunto Perinetti - C'è da renderlo ufficiale, ma saremo lì e credo che sia una struttura adeguata per le nostre esigenze". La necessità di sfoltire la rosa: diversi dettagli già dall'ultima stagione, ma chance nel ritiro per alcune pedine: "Ho le idee chiare e ho già comunicato alla società quella che è la mia volontà. Su qualcuno si potrebbe anche decidere di fare una valutazione durante la fase del ritiro. - ha affermato Pazienza - Quando sono arrivato avevo bisogno di fare scelte rapide per il ritardo dalla prima in classifica".

La versione integrale della conferenza stampa dell'U.S. Avellino