Avellino: per Iannarilli l'insidia arriva dalla B. Lo scenario di mercato L'estremo difensore della Ternana appare pronto a una nuova sfida dopo 6 stagioni con le fere

Anthony Iannarilli per la porta come prima scelta in un elenco di profili identificati dall'Avellino e occhio alle insidie che possono presentarsi sul nome in pole nella lista biancoverde. Lo Spezia avrebbe messo nel mirino l'estremo difensore di Alatri, in uscita dalla Ternana dopo 6 stagioni vissute con le fere. Ci sarebbe, quindi, la prospettiva di continuare la carriera in Serie B dopo averla salutata con la retrocessione maturata nel playout contro il Bari, ma l'Avellino resta in vantaggio essendosi mossa in anticipo per il portiere laziale con l'agente, Giovanni Tateo, procuratore di Iannarilli e di un calciatore già nella rosa irpina dalla scorsa estate: Cosimo Patierno.

Nuova sfida con Patierno centrale nel progetto

L'attaccante di Bitonto è legato all'Avellino con un contratto in scadenza tra 12 mesi (30 giugno 2025) che prevede l'opzione di rinnovo. Sembrano esserci tutti i presupposti per il rilancio della sfida anche con Patierno, capocannoniere del girone C nel 2023/2024 e limitato da un infortunio alla gamba sinistra lungo i playoff. Tateo segue anche Galo Capomaggio, altro profilo immaginato dalla dirigenza biancoverde per il nuovo progetto tecnico in cui si ripartirà da diverse pedine dell'ultima stagione legate ai poche novità.