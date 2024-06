Avellino: due profili del Catanzaro nelle idee biancoverdi Cambio di agenzia per il tecnico dei lupi e per un centrocampista nello scenario di mercato

Chiuso il caso portiere, così definito dalla stessa dirigenza biancoverde per centrare la priorità determinata dal rientro di Simone Ghidotti per fine prestito al Como, con gli accordi raggiunti per Antony Iannarilli titolare e Leonardo Marson vice, proseguono i contatti per il mercato in entrata in casa Avellino.

Capomaggio e Pazienza cambiano agente

Con Giovanni Tateo e Valeriano Narcisi sono stati limati i dettagli per l'arrivo di Iannarilli, per il rinnovo con Cosimo Patierno e sono state certificate le posizioni delle parti per Galo Capomaggio. C'è una novità per il centrocampista: nei prossimi giorni ci sarà il cambio di agenzia con l'argentino che dal primo luglio sarà seguito da Giuseppe Piraino. Con il nuovo procuratore sarà nuova interlocuzione con la posizione forte dell'Audace Cerignola, titolare del cartellino di Capomaggio, attenzionato dal Catania, ma con l'Avellino in vantaggio in virtù dell'ottimo rapporto tra il mediano e Michele Pazienza.

Piste Scognamillo e Sounas

La novità tra gli agenti emerge anche per Il tecnico di San Severo che saluterà proprio Piraino e sarà assistito da Vincenzo Pisacane dal primo luglio. Il partenopeo segue già tre tesserati biancoverdi (Luca Palmiero, Michele D'Ausilio e Fabio Tito) e occhio a due profili che piacciono all'Avellino. Il club irpino è interessato a Stefano Scognamillo e Dimitrios Sounas, entrambi del 1994, protagonisti nel Catanzaro, vincitore del girone C di Serie C nel 2023 e semifinalista playoff in Serie B nell'ultima stagione. L'Avellino va a caccia di un difensore esperto e da inserire al centro di una linea difensiva che parte dalle certezze Tommaso Cancellotti e Paolo Frascatore da terzi. Sounas figurerebbe nelle idee della dirigenza come mezzala destra con Alessio Tribuzzi, altro profilo seguito dai lupi, come esterno destro a tutta fascia.