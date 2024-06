Capomaggio in stand-by, ma c'è un jolly per l'Avellino: lo scenario di mercato Biennale per Patierno e Iannarilli: accordi in via di definizione tra le parti

Il rinnovo di Cosimo Patierno, l'accordo per Antony Iannarilli e per la prossima settimana dovrebbe arrivare l'accelerazione su Galo Capomaggio con i contatti definiti "in stand-by" nel pomeriggio di ieri da Giorgio Perinetti in compagnia degli agenti, Giovanni Tateo e Valeriano Narcisi: prendono forma le prime trattative per il mercato in entrata dell'Avellino.

Biennale per Iannarilli

Prospettiva 2026 in biancoverde per Patierno, capocannoniere del girone C, che nella scorsa estate aveva firmato un contratto con scadenza 30 giugno 2025 con opzione, nei fatti esercitata per l'estensione dell'accordo. Sarà biennale per Iannarilli dopo l'accordo già definito tramite contatti e poi rafforzato nell'incontro di ieri tra la dirigenza dell'Avellino e i procuratori dell'estremo difensore, di Patierno e anche di Capomaggio.

Priorità biancoverde per Capomaggio

Per il centrocampista si vive una fase di valutazione certificata dagli agenti. Su Capomaggio c'è il Catania, ma sembra esserci la priorità Avellino per l'argentino che all'Audace Cerignola è stato allenato da Michele Pazienza: un aspetto che può fare la differenza, ma che va inserito nel contesto generale con il club pugliese titolare del cartellino del classe '97 e con il calciatore in scadenza tra un anno.