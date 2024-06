Avellino, di nuovo un Marson per il ruolo di vice tra i pali: la curiosità Via alla sessione estiva di calciomercato e due operazioni definite per la porta

Primi minuti di sessione estiva di calciomercato perché allo scoccare del primo luglio si è aperto un nuovo registro, quello relativo alla stagione 2024/2025 e l'Avellino è pronto a ufficializzare due operazioni in entrata per la porta. Nelle prossime ore Leonardo Marson firmerà il contratto con i lupi, mentre martedì Antony Iannarilli raggiungerà Roma e la clinica Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche e poi siglare l'accordo già definito con il club biancoverde. Biennale per il portiere di Alatri, classe '90, che sarà il titolare tra i pali nel prossimo campionato di Serie C.

Il friulano è reduce da un biennio vissuto a Cosenza

Nelle scorse ore Marson ha pubblicato una foto sulle stories dei canali ufficial social in cui ha sottolineato l'impegno sul terreno di gioco anche nella off-season: dimostrazione di quanta voglia ci sia verso la nuova avventura per l'estremo difensore di Udine, classe '98, reduce da un biennio aperto da vice di Kristjan Matosevic e chiuso da secondo di Alessandro Micai con un breve periodo da titolare poco prima della sessione invernale di calciomercato 2023 quando i calabresi puntarono su Micai.

Renato Marson fu vice di Piccoli e Pinotti tra il 1974 e il 1976

E l'Avellino ritrova un Marson tra i pali. Nell'estate 1974, nella costruzione della rosa impegnata per la seconda stagione di Serie B dopo la salvezza ottenuta alla prima storica partecipazione in Cadetteria, la società irpina puntò su Renato Marson. Classe '52, di Spilimbergo, provincia di Pordenone, e quindi friulano proprio come Leonardo, fu il vice di Renato Piccoli nella prima annata e di Gian Nicola Pinotti nella seconda (12 presenze nelle due stagioni, 8 in campionato, 4 in Coppa Italia). Sia Renato che Leonardo Marson sono cresciuti nel settore giovanile del Milan.

(nella foto Marson in Avellino-Vibonese 1-0 del 23 dicembre 2020)