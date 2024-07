Avellino: ultimo weekend di off-season, lo scenario di mercato Pochi giorni al ritiro di San Gregorio Magno per la rosa biancoverde

Visite mediche alla Clinica Villa Stuart e poi la firma sul contratto con la prospettiva 2027 per Alessio Tribuzzi: in casa Avellino è tutto pronto per l'ulteriore annuncio dopo il weekend, nei giorni che porteranno i biancoverdi al ritiro di San Gregorio Magno. Primi test e raduno in città, poi l'avvio della preparazione nel prossimo fine settimana nel comune in provincia di Salerno.

Costa in pole per il tandem con Liotti sulla sinistra

Con l'aggiunta del capitolino, jolly offensivo nelle idee di Michele Pazienza (Tribuzzi potrà agire sia da mezzala destra che da esterno a tutta fascia sempre sul lato destro del campo), l'Avellino punta all'accelerazione per la mediana con Dimitrios Sounas immaginato da playmaker nel settore nevralgico. Per la corsia mancina c'è sempre il profilo di Filippo Costa.

L'obiettivo dell'accelerazione in uscita

Nel frattempo la società irpina è sempre chiamata a sfoltire una rosa che dal primo luglio è di 31 calciatori e diverse pedine, tra i rientranti dai prestiti e tra chi comunque ha completato l'ultima stagione in Irpinia, sono fuori dal progetto tecnico. Gli interessi non mancano: Felice D'Amico piace al Lumezzane, Sonny D'Angelo può ritrovare Piero Braglia a Campobasso, prospettiva Pescara per Jacopo Dall'Oglio, ipotesi Cavese per Pasquale Pane. L'obiettivo è lo sprint anche sul fronte uscite.