Avellino: in arrivo Sounas. Primo test pre-ritiro a Venticano, le ultime Chi era presente al "William Vincenzo Russo". Lavoro che proseguirà al "Partenio-Lombardi"

Accordo raggiunto per Dimitrios Sounas, l'Avellino inserirà il greco nella mediana per la stagione 2024/2025. Tutto definito con il Catanzaro e con il centrocampista per il quinto movimento in entrata da parte del club irpino che nelle scorse ore ha annunciato il triennale per Alessio Tribuzzi (contratto fino al 2027 per il capitolino) e l'annuale con Mattia Guarnieri, che sarà il terzo portiere con Antony Iannarilli titolare e Leonardo Marson vice.

Chi non era al "William Vincenzo Russo"

Primo giorno di test pre-ritiro per i calciatori biancoverdi a Venticano. Nelle prossime ore sessione al "Partenio-Lombardi", poi venerdì sarà partenza per San Gregorio Magno, sede della preparazione estiva. A Venticano non erano presenti Pasquale Pane, Thiago Cionek, Erasmo Mulè, Luca Falbo, Fabio Tito, Ramzi Aya, Agostino Rizzo, Salvatore Pezzella, Jacopo Dall'Oglio, Davide Mazzocco, Ignacio Lores Varela, Sonny D'Angelo, Michele Marconi e Cosimo Patierno, unico assente che però farà parte del progetto tecnico per la stagione 2024/2025.

Chi ha preso parte al primo giorno di test

In campo i tre nuovi portieri biancoverdi, Iannarilli, Marson e Guarnieri, l'ultimo acquisto, Tribuzzi, alla seconda avventura in carriera con l'Avellino, e Michele Rigione, Simone Benedetti, Daniele Liotti, Paolo Frascatore, Marco Armellino, Michele D'Ausilio, Daniel Sannipoli, Francesco Maisto, Michele Rocca, Luca Palmiero, Raffaele Russo e Gabriele Gori. Tra i calciatori presenti diverse pedine non faranno parte del progetto tecnico per il prossimo campionato. Visite mediche da completare per Manuel Ricciardi.