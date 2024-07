LIVE | Avellino - Equipe Campania: tabellino e risultato del test Dalle 17.30 l'allenamento congiunto per i lupi a San Gregorio Magno

Alle 17.30 sarà calcio d'inizio per l'allenamento congiunto tra l'Avellino e l'Equipe Campania. Aggiornamento del risultato e del tabellino per il secondo test nel ritiro di San Gregorio Magno con i biancoverdi che hanno abbracciato il volto nuovo Dimitrios Sounas (accordo quadriennale per il greco con i lupi) e Cosimo Patierno, di rientro da Cesenatico dove ha svolto terapie per superare il problema al ginocchio sinistro.

Il tabellino

Allenamento congiunto

Avellino - Equipe Campania

Avellino (3-5-2): Marson; Benedetti, Rigione, Frascatore; Llano, De Cristofaro, Arzillo, D'Ausilio, Liotti; Sacco, Gori. All. Pazienza. A disp. Guarnieri, Iannarilli, Pizzella, Cancellotti, Palmiero, Rocca, Russo, Sannipoli, Maisto, De Michele, Tribuzzi, Armellino, Solaro

E. Campania (4-3-3): Ragone; Caruso, Esposito, Schiavino, Carrella; Marrazzo, Violante, Landi; Nunziante, Orlando, Bozzaotre. All. Carrella. A disp. Carpa, Sparavigna, Calabrese, Manzi, Petrazzuolo, Cavaiola, Battipaglia, De Rogatis, Pica, Prisco, Cantillo, Fontuto, Di Fronzo, Galluccio, De Filippo, Cirillo

Arbitro: Picariello (assistenti Greco-Paolella)