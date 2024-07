Avellino: la prospettiva di mercato dopo l'arrivo di Sounas Si accelera per un difensore. Allenamento mattutino, poi mezza giornata di riposo

Ieri il test con l'Equipe Campania, finale di 6-0 per l'Avellino con un primo tempo privo di emozioni e chiuso sull'1-0 firmato da Gabriele Gori e con una ripresa che ha visto protagonista il classe 2007, Pasquale De Michele, autore di una tripletta dopo il gol di Marco Armellino e con un autogol dell'Equipe Campania tra le ultime due reti dell'under. Richiamando l'attenzione sul ritmo mancato nella prima parte del test, Michele Pazienza si è detto soddisfatto della crescita di squadra lungo il ritiro di San Gregorio e ha parlato anche di mercato.

Scognamillo nel mirino dei lupi

È chiaro da giorni l'interesse per Stefano Scognamillo, il profilo scelto per completare il pacchetto difensivo dopo l'arrivo di Dimitrios Sounas. L'Avellino vuole puntare su due pedine protagoniste a Catanzaro, prima nella vittoria del girone C e poi nel cammino splendido in Cadetteria chiuso solo nella semifinale playoff per la Serie A. Allenamento mattutino e poi riposo nel pomeriggio per la squadra dopo il secondo allenamento congiunto e verso l'ultimo test nel ritiro, in programma lunedì con l'ASD Atletico San Gregorio.