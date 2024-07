Avellino: c'è il quinto a sinistra, ora il focus tra difesa e centrocampo È la vigilia del test con l'ASD Atletico San Gregorio per i lupi nel ritiro

Il punto sul mercato era stato definito da Michele Pazienza al termine dell'allenamento congiunto con l'Equipe Campania. Il tecnico dell'Avellino non aveva nascosto i ruoli sotto la lente di ingrandimento nello sviluppo della rosa. La dirigenza era a caccia di un quinto, a destra o a sinistra, e ha deciso di puntare su Damiano Cancellieri. Il classe 2001 è stato annunciato nelle scorse ore dal club biancoverde. Il capitolino ha firmato un contratto triennale salutando il Perugia. Pazienza aveva ribadito la necessità di confermare un titolare, Daniele Liotti, dopo le richieste ricevute nei giorni scorsi.

Muro Catanzaro per Scognamillo

Sul profilo immaginato, invece, per la difesa c'è una fase di stand-by. Per Stefano Scognamillo il Catanzaro fa muro e sembra davvero non intenzionato a cedere il centrale classe '94. Anche su Scognamillo si era espresso Pazienza non nascondendo l'interesse per il difensore, identificato però come uno degli obiettivi per aggiungere ulteriore sostanza tra gli spot di centrale e di terzo a destra della linea difensiva. Focus nel reparto arretrato, ma anche a centrocampo dove è attesa per un volto nuovo.