Juve Stabia - Avellino al "Partenio-Lombardi": chiesta l'inversione di campo Niente "Menti" dopo il parere negativo in ambito federale

Parere negativo da parte degli ispettori FIGC dopo il sopralluogo effettuato allo stadio "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia, dove sono in corso i lavori di adeguamento per la Serie B. Il 4 agosto prossimo è in programma la gara di Coppa Italia nazionale, il match valido come turno preliminare tra la Juve Stabia e l'Avellino e il club gialloblu ha chiesto l'inversione del campo dopo quanto registrato in ambito federale con l'esito al termine delle verifiche. A questo punto, tutto porta alla gara Avellino - Juve Stabia con il "Partenio-Lombardi" che ospiterà il match di Coppa Italia nazionale, la prima gara ufficiale dei lupi e delle vespe nella stagione 2024/2025.

Vano in attacco per i lupi

Nel frattempo visite mediche per Michele Vano: l'attaccante raggiungerà subito dopo il ritiro di San Gregorio Magno. Operazione in entrata per il reparto avanzato con la punta immaginata da Michele Pazienza, in grado di riempire l'area con fisicità.