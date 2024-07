Avellino, Sounas: "Convinto dal progetto, qui per riportare la città in B" Prime parole da biancoverde per il centrocampista greco

"So bene il ruolo che dovrò ricoprire. Al di là dei contratti ho passione per il calcio e sono venuto qui per vincere". Così Dimitrios Sounas si è espresso sui primi giorni in biancoverde nel ritiro di San Gregorio Magno: "Mi ha convinto il progetto legato alla fiducia di tutti. - ha spiegato il centrocampista dell'Avellino - Sono qui per dare una mano alla squadra a vincere con l'obiettivo di riportare questa piazza in Serie B".

"Vano sarà determinante in campo e nello spogliatoio"

In Irpinia Sounas ritrova Tommaso Cancellotti e Michele Vano con cui ha vinto a Perugia: "Michele (Vano, ndr) è un bravissimo ragazzo e ci darà una mano nello spogliatoio. È utile a tutti gli allenatori perché è un uomo di sacrificio. - ha aggiunto il greco - Gioca solo per la squadra. Sono sicuro che ci darà una grande mano".

"Ricordo bene Avellino-Catanzaro 2-2 e la carica del tifo"

"A Catanzaro il nostro segreto è stato il gruppo, cresciuto mese per mese, sempre unito nei momenti difficili e questo fa la differenza. Qui rivedo la stessa cosa: il gruppo c'è, è unito. Ricordo da avversario Avellino-Catanzaro 2-2. Nel secondo tempo stava per vincerla la curva e dopo la partita con i miei ex compagni ho sottolineato come stavano spingendo i tifosi. Ho un'impressione positiva e sono orgoglioso di far parte di questa squadra".