Avellino-Crotone e nuove maglie, stasera è festa al "Partenio-Lombardi" Grande attesa tra i tifosi. Dal mercato possibili altri tre nuovi colpi.

Grande attesa per la prima uscita stagionale al "Partenio-Lombardi" dell'Avellino di Pazienza che affronterà in amichevole il Crotone. Saranno presentate anche le nuove maglie del club irpino nell'ambito del memorial che ricorda l'ex sindaco di Mercogliano Sandro Criscitiello.

Tra Avellino e Crotone - al di là dell'affare Tribuzzi - potrebbe andare in porto un'altra operazione di mercato che porterebbe il difensore Erasmo Mulè alla corte di mister Longo.

Per il tecnico Pazienza un ulteriore test in vista del primo impegno ufficiale della stagione in Coppa Italia - sempre in casa - contro la Juve Stabia.

Sul fronte del mercato si punta a mettere a segno almeno altri tre colpi. Le prossime ore saranno decisive