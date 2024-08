Arriva Redan, per l'Avellino un attacco da favola con il fan di Kluivert L’attaccante olandese prelevato dal Venezia, sarà già lunedì pomeriggio ad Avellino

E' il colpo grosso del mercato. L'Avellino cala l'asso: è fatta per Daishawn Redan. Arriva in prestito con obbligo di riscatto in caso di cadetteria. L’attaccante prelevato dal Venezia, sarà già lunedì pomeriggio ad Avellino

L'attaccante olandese classe 2001 che inizialmente avrebbe accettato solo la Serie B è stato convinto dal progetto biancoverde.

Il suo profilo

Ajax e Chelsea nelle giovanili. Zwolle in Eredivisie ed Hertha Berlino in Bundesliga: 23 anni e già l'esordio in due importanti campionati europei senza tralasciare la Serie B italiana col Venezia. Redan è un attaccante di piede destro, rapido, bravo nell'attacco della profondità e con un ottimo fiuto del gol.

Redan va a rimpiazzare il posto lasciato vuoto da Sgarbi. Per Pazienza un attacco da favola con Gori, Patierno e Vano, senza dimenticare Russo. Il suo idolo è a Patrick Kluivert ed è a lui che si ispira.